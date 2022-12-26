Через Бурятию в Монголию провезли 7 тонн рыбных консервов

За неделю в Наушках досмотрено более 600 тонн продукции



Управление Россельхознадзора отчиталось о работе по досмотру импортных и экспортных подконтрольных грузов в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии.



С 19 по 26 декабря при экспортных перевозках в Монголию досмотрено 64 тонны пшеничных отрубей, 195 тонн соевого шрота, 7 тонн рыбных и 34 тонны молочных консервов.



При импорте из Китая в Россию проконтролировано 160 тонн кормовых добавок.



При транзите из Латвии в Монголию досмотрено 67 тонн рыбных консервов, из Беларуси в Монголию – 77 тонн сухого молока.



- Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления.

