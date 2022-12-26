За неделю в Наушках досмотрено более 600 тонн продукции
Управление Россельхознадзора отчиталось о работе по досмотру импортных и экспортных подконтрольных грузов в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии.
С 19 по 26 декабря при экспортных перевозках в Монголию досмотрено 64 тонны пшеничных отрубей, 195 тонн соевого шрота, 7 тонн рыбных и 34 тонны молочных консервов.
При импорте из Китая в Россию проконтролировано 160 тонн кормовых добавок.
При транзите из Латвии в Монголию досмотрено 67 тонн рыбных консервов, из Беларуси в Монголию – 77 тонн сухого молока.
- Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления.
Через Бурятию в Монголию провезли 7 тонн рыбных консервов
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