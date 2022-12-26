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В Бурятии задолженность по зарплате перевалила за миллион рублей

В Бурятии задолженность по зарплате перевалила за миллион рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Она образовалась из-за отсутствия собственных средств

По данным на 1 декабря, суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и в организациях Бурятии, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 1 миллион 48 тысяч рублей. По сравнению с 1 ноября она уменьшилась на 76,6 %. Более половины этой суммы – 55,2% – приходится на сферу строительство, 34,8% – отрасль транспорта и 10% – на управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, рассказали в Бурятстате.

При этом просроченная задолженность перед сотрудниками, уволенными в 2021 году и ранее, составила 943 тысячи рублей (90% от общего объёма). В АО «Промгражданстрой» она осталась прежней, в авиакомпания «Бурятские авиалинии» уменьшилась и появилась в ТСН «Трикотажник-2». Долг полностью погасили в  ООО «Байкал-Сервис».

По состоянию на 1 декабря численность работников, которым своевременно не выплачивали зарплату, достигла 16 человек. Из них половина – 8 – трудятся в транспортных организациях, 5 – в строительных и трое – на предприятиях и в компаниях по управлению недвижимым имуществом.

Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного человека составила около 65500 рублей. Вся «просрочка» образовалась из-за отсутствия собственных средств.

задолженность по зарплате

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