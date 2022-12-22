Об этом сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев
Тункинский район Бурятии в 2022 году посетило 268 тысяч туристов. Об этом сообщил глава Тунки Чингис Маншеев на встрече с активом общественности, передаёт районная администрация.
На будущий год в сфере туризма намечены ещё более высокие показатели.
В Тункинском районе сосредоточено много важных туристских объектов республики – это санаторно-курортные организации «Аршан», «Нилова пустынь», горячие источники в местности Хонгор Уула, Вышка и другие. Горные пейзажи, чистый воздух, целебные аршаны ежегодно привлекают в Тункинскую долину множество туристов.
Число туристов, посетивших Тункинский район, составляют половину туристских прибытий от всего турпотока в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», за девять месяцев этого года турпоток в Бурятию увеличился почти в два раза и составил 493,4 тысяч человек.
Стало известно, сколько туристов посетило Тункинскую долину
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