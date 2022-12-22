22 декабря

21 декабря

Популярное

В Бурятии вырастут зарплаты бюджетников

В Бурятии вырастут зарплаты бюджетников
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
За два года они в среднем увеличатся на 30%

Зарплаты бюджетников в Бурятии за два года вырастут в среднем на 30%, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в Бурятии будет произведено до конца 2022 года в соответствии с указом президента России о ежегодной индексации заработных плат. В конце года зарплаты отдельных категорий бюджетников проиндексируют за весь 2022 год - среднем на 17%, в 2023 году рост составит 11,1%. Надбавку в 2023 году, а также перерасчёт за текущий год с учетом повышающих коэффициентов получат врачи, средний и младший медицинский персонал, работники учреждений культуры, социальные работники, педагогические работники.

- В Бурятии с учётом реализации инвестиционных проектов повышается средняя заработная плата по республике. Выравниваем заработные платы и работникам бюджетной сферы. Перерасчёт в заработных платах врачам, среднему и младшему медперсоналу, соцработникам, работникам культуры, педагогам, в том числе допобразования, будет произведён в конце текущего года за весь 2022 год, - отметил глава республики Алексей Цыденов.

Так дополнительно в декабре текущего года за счёт средств республиканского бюджета увеличены фонды оплаты труда на:

- Для медицинских работников, осуществляющих свою деятельность вне рамок территориальной программы обязательного медицинского страхования на 189 млн. рублей. Для врачей заработные платы за текущий год будут проиндексированы на 16,9%, в 2023 году оплату труда планируется повысить на 11,1%. Для среднего и младшего персонала на 4,8% и 18,2% соответственно, в следующем году индексация заработных плат для этих двух категорий работников составит 11,1%.

- Работникам учреждений культуры – 372 млн. рублей, что составит повышение на 17,6% в текущем и на 11,10% в следующем году.

- Социальным работникам – 12 млн. рублей, индексация составит в 2022 году 14,9%, в 2023 году 11,1%

- Педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам – 1,6 млн. рублей, в 2022 году будет проиндексирована на 13,3%, в 2023 на 11,1%

- Педагогическим работникам среднего профессионального образования – 4 млн. рублей, индексация зарплат составит в текущем году 8,3%, в 2023 – 11,1%.

- Педагогическим работникам детских дошкольных учреждений – 125 млн. рублей, зарплаты будут проиндексированы до конца текущего года на 8,6%, в 2023 – 10%.

Педагогическим работникам общего образования – 103 млн. рублей и педагогическим работникам дополнительного образования – 3,7 млн. рублей. Заработные платы этой категории работников будут проиндексированы 3,4% в этом году, в 2023 году индексация составит на 11,1 для работников общего образования и 0,40% допобразования.

- Кроме того, дополнительно за счёт средств резервного фонда правительства Российской Федерации республике выделены средства на сохранение в 2022 году целевых показателей оплаты труда медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в рамках фонда обязательного медицинского страхования, в объеме 501, 7 млн. рублей, - рассказал министр финансов Бурятии Георгий Мадаев.
заработная плата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стало известно, сколько туристов посетило Тункинскую долину
Стало известно, сколько туристов посетило Тункинскую долину
Экономика, 22.12.2022
Об этом сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев
В Бурятии вырастут зарплаты бюджетников
В Бурятии вырастут зарплаты бюджетников
Экономика, 22.12.2022
За два года они в среднем увеличатся на 30%
С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платёж
С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платёж
Экономика, 22.12.2022
По задумке, новая форма учёта платежей должна сэкономить время и ресурсы
Бурятстат: Сотрудники малых предприятий получают по 37 тысяч в месяц
Бурятстат: Сотрудники малых предприятий получают по 37 тысяч в месяц
Экономика, 21.12.2022
Самая высокая зарплата оказалась в организациях здравоохранения и соцуслуг
В аэропорту Улан-Удэ стартует строительство нового терминала
В аэропорту Улан-Удэ стартует строительство нового терминала
Экономика, 20.12.2022
Новый терминал планируется завершить к июню 2024 года

В Бурятии работодатели заявили, что готовы повышать зарплату
В Бурятии работодатели заявили, что готовы повышать зарплату
Экономика, 19.12.2022
Соответствующий опрос провёл Банк России
В Улан-Удэ здание для театра «Байкал» будут строить три года
В Улан-Удэ здание для театра «Байкал» будут строить три года
Экономика, 19.12.2022
Театрально-культурный центр «Байкал» появится в центре города
С нового года в Бурятии подорожает капремонт
С нового года в Бурятии подорожает капремонт
Экономика, 19.12.2022
Максимальный ежемесячный взнос увеличится до 13 рублей 29 копеек
В Бурятии заявили о стабилизации цен на продукты после мартовского скачка
В Бурятии заявили о стабилизации цен на продукты после мартовского скачка
Экономика, 16.12.2022
Стало известно, какие продукты за год подорожали в республике больше всего
В столице Бурятии набирают популярность самозанятые
В столице Бурятии набирают популярность самозанятые
Экономика, 16.12.2022
С ними сотрудничает уже каждая пятая компания
Бурятия заняла второе место в ДФО по приросту числа предпринимателей
Бурятия заняла второе место в ДФО по приросту числа предпринимателей
Экономика, 16.12.2022
В республике почти 31 тысяча предпринимателей в малом и среднем бизнесе.
Инвесторам в Бурятии упростили процедуру получения господдержки
Инвесторам в Бурятии упростили процедуру получения господдержки
Экономика, 16.12.2022
Народный Хурал Бурятии принял изменения в законы, касающиеся инвестиционной деятельности
В Бурятии заявили, что такого низкого уровня безработицы не было давно
В Бурятии заявили, что такого низкого уровня безработицы не было давно
Экономика, 15.12.2022
Об этом рассказал заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^