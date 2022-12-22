В Бурятии вырастут зарплаты бюджетников

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

За два года они в среднем увеличатся на 30%



Зарплаты бюджетников в Бурятии за два года вырастут в среднем на 30%, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в Бурятии будет произведено до конца 2022 года в соответствии с указом президента России о ежегодной индексации заработных плат. В конце года зарплаты отдельных категорий бюджетников проиндексируют за весь 2022 год - среднем на 17%, в 2023 году рост составит 11,1%. Надбавку в 2023 году, а также перерасчёт за текущий год с учетом повышающих коэффициентов получат врачи, средний и младший медицинский персонал, работники учреждений культуры, социальные работники, педагогические работники.



- В Бурятии с учётом реализации инвестиционных проектов повышается средняя заработная плата по республике. Выравниваем заработные платы и работникам бюджетной сферы. Перерасчёт в заработных платах врачам, среднему и младшему медперсоналу, соцработникам, работникам культуры, педагогам, в том числе допобразования, будет произведён в конце текущего года за весь 2022 год, - отметил глава республики Алексей Цыденов.



Так дополнительно в декабре текущего года за счёт средств республиканского бюджета увеличены фонды оплаты труда на:



- Для медицинских работников, осуществляющих свою деятельность вне рамок территориальной программы обязательного медицинского страхования на 189 млн. рублей. Для врачей заработные платы за текущий год будут проиндексированы на 16,9%, в 2023 году оплату труда планируется повысить на 11,1%. Для среднего и младшего персонала на 4,8% и 18,2% соответственно, в следующем году индексация заработных плат для этих двух категорий работников составит 11,1%.



- Работникам учреждений культуры – 372 млн. рублей, что составит повышение на 17,6% в текущем и на 11,10% в следующем году.



- Социальным работникам – 12 млн. рублей, индексация составит в 2022 году 14,9%, в 2023 году 11,1%



- Педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам – 1,6 млн. рублей, в 2022 году будет проиндексирована на 13,3%, в 2023 на 11,1%



- Педагогическим работникам среднего профессионального образования – 4 млн. рублей, индексация зарплат составит в текущем году 8,3%, в 2023 – 11,1%.



- Педагогическим работникам детских дошкольных учреждений – 125 млн. рублей, зарплаты будут проиндексированы до конца текущего года на 8,6%, в 2023 – 10%.



Педагогическим работникам общего образования – 103 млн. рублей и педагогическим работникам дополнительного образования – 3,7 млн. рублей. Заработные платы этой категории работников будут проиндексированы 3,4% в этом году, в 2023 году индексация составит на 11,1 для работников общего образования и 0,40% допобразования.



- Кроме того, дополнительно за счёт средств резервного фонда правительства Российской Федерации республике выделены средства на сохранение в 2022 году целевых показателей оплаты труда медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в рамках фонда обязательного медицинского страхования, в объеме 501, 7 млн. рублей, - рассказал министр финансов Бурятии Георгий Мадаев.

