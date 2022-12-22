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Частные дома в Бурятии за год подорожали на 18%

Частные дома в Бурятии за год подорожали на 18%
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Такое жильё обойдётся жителям республики почти в 4 миллиона

С начала года цены на частные домовладения в стране поднялись примерно на 20,3 %. К таким выводам пришли специалисты федерального портала «Мир квартир» после исследования, проведённого в 84 российских регионах. 

Так, средний дом или загородный коттедж сейчас стоит в среднем 5 миллионов 949 тысяч рублей. При этом самые дорогие оказались в столице – порядка 21 миллиона 819 тысяч. В Санкт-Петербурге и Подмосковье они, по данным портала, чуть дешевле – 18 миллионов 873 тысячи и 14 миллионов 426 тысяч соответственно.

На четвёртом месте оказался Севастополь (11 миллионов 171 тысяча), на пятом – Ямало-Ненецкий автономный округ (11 миллионов 170 тысяч рублей). Также в топ-10 самых «дорогих» субъектов угодили Краснодарский край, Калининградская область, Чечня, Сахалин и Ленинградская область.

Бурятия оказалась на 66-м месте из 84-х. Частный дом в республике стоит 3 миллиона 932 тысячи 335 рублей. За год такое жильё стало дороже на 18,1%, но при этом в IV квартале (с октября по декабрь) 2022-го упало в цене на 1,4%. Это одно из самых заметных снижений в стране.

В соседнем Забайкалье за особняк или коттедж придётся выложить 4 миллиона 128 тысяч, в Иркутской области – 4 миллиона 668 тысяч.

- В конце осени и начале зимы предложение сократилось на 10% из-за снятия с продажи загородных домов. Сейчас стало сложно вести показы – владельцы отложили это до весны, когда спрос обычно растёт, – отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. – За счёт этого увеличилась доля домов в черте населённых пунктов, которые дороже дач и представляют собой альтернативу городской квартире. Этим и объясняется положительная ценовая динамика. Что касается непосредственно спроса на дома, мы не видим его роста в конце года.

По словам главы портала «Мир квартир» Павла Луценко, частное  жильё стало стоить больше из-за роста цен на стройматериалы, на недвижимость в целом в предыдущие годы и в начале 2022-го и удорожания стоимости строительства.

- Сейчас началось некоторое снижение цен на квартиры, и с определённым временным лагом этот процесс может коснуться и домов, – прогнозирует он. – В условиях углубляющегося экономического кризиса наибольшим спросом будут пользоваться недорогие лоты вторичного рынка, участки с домами под снос, которые будут покупать для самостоятельного строительства, а также готовый продукт экономкласса от застройщиков на ИЖС, разработанный с учётом потребностей современного человека.



цены жилье

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