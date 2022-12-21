Бурятстат: Сотрудники малых предприятий получают по 37 тысяч в месяц

Самая высокая зарплата оказалась в организациях здравоохранения и соцуслуг









В Бурятстате рассказали о ситуации на малых предприятиях республики в январе-сентябре 2022 года. Их оборот составил 10,9% (48013,6 млн. рублей) от оборота всех, которые есть в Бурятии.Значительная доля в нём приходилась на предприятия и организации, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (58,1%). Далее идут обрабатывающие производства (11,5%), строительство (6,7%), транспортировка и хранение (3,8%), а также гостиницы и общепит (3,6 %).Объём отгруженных товаров собственного производства и работ и услуг, выполненных собственными силами, по всем видам экономической деятельности составил 6,4% от объёма в целом по экономике (19540,7 млн. рублей). Основной вклад здесь внесли предприятия обрабатывающих производств (25,8%), строительства (12,6%), транспортировки и хранения – (8,6%), гостиницы, кафе и рестораны (7,1 %) и компании по добыче полезных ископаемых (5,4%).Сегодня в таких организациях насчитывается 16 600 человек. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за девять месяцев достигла 15 600. При этом в торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов занято 4200 (26,9%) и в обрабатывающих производствах – 2400 (15,7%).Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учёта микропредприятий) составляла 37 492 рубля (74,2% от среднереспубликанского уровня). Наиболее высокая отмечалась в организациях здравоохранения и социальных услуг (60 317 рублей).