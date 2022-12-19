За неделю через Бурятию в Монголию провезли 26 тонн сухого молока

Об итогах недели сообщили в управлении Россельхознадзора



Сотрудники управления Россельхознадзора отчитались о досмотренных импортных и экспортных грузов, следовавших с 12 по 19 декабря через железнодорожный пункт пропуска «Наушки» в Бурятии.



При экспортных перевозках в Монголию досмотрено 26 тонн сухого молока.



При импорте из Китая в Россию проконтролировано 222 тонн кормовых добавок, 156 тонн соевого белка.



- Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





