Об итогах недели сообщили в управлении Россельхознадзора
Сотрудники управления Россельхознадзора отчитались о досмотренных импортных и экспортных грузов, следовавших с 12 по 19 декабря через железнодорожный пункт пропуска «Наушки» в Бурятии.
При экспортных перевозках в Монголию досмотрено 26 тонн сухого молока.
При импорте из Китая в Россию проконтролировано 222 тонн кормовых добавок, 156 тонн соевого белка.
- Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
За неделю через Бурятию в Монголию провезли 26 тонн сухого молока
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