Соответствующий опрос провёл Банк России
В октябре-ноябре в Бурятии сохранялась высокая потребность в рабочем персонале. Чтобы простимулировать занятость, отдельные региональные предприятия рассматривают возможность повысить оплату труда. Об этом свидетельствуют оперативные опросы компаний, которые проводит Банк России. Например, один из бурятских перевозчиков увеличил зарплаты водителям и обслуживающим работникам на 15-20%.
- В этом году у нас в республике значительно расширился автобусный парк. И местные перевозчики стали еще острее испытывать нехватку кадров. Чтобы привлечь работников, одно из транспортных предприятий осенью этого года повысило зарплаты производственному персоналу и планирует это сделать также в наступающем году», — прокомментировал заместитель управляющего Национальным банком Бурятии Виталий Пономарёв.
В Бурятии работодатели заявили, что готовы повышать зарплату
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