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В Бурятии заявили о стабилизации цен на продукты после мартовского скачка

В Бурятии заявили о стабилизации цен на продукты после мартовского скачка
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Стало известно, какие продукты за год подорожали в республике больше всего

Временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников рассказал, как сейчас обстоит дело с ценами на продукты в республике. Они взлетели минувшей весной на фоне антироссийских санкций.

Во время прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) Оловянников сообщил:  в 2021 году торговый оборот Бурятии превысил 219 миллиардов рублей (+102,6% по отношению к 2020-му).

- В 2022-м чувствуется небольшое замедление потребительского рынка в части падения потребительского спроса. За десять месяцев получилось 192 миллиарда. Это 96,5% к аналогичному периоду 2021-го, – пояснил врио главы ведомства. – Основное увеличение цен произошло в марте – они начали расти скачкообразно. Сейчас ситуация немного стабилизировалась – после мартовского скачка они немного отыгрывают назад.

Больше всего, по словам Оловянникова (на 39%) подорожал шлифованный рис. Далее, в пределах 30% – байховый чай, соль, сахар-песок, пшеничная мука, говядина, баранина, молоко и пшено – продукты из списка первой необходимости. Их стоимость постоянно мониторят как в Улан-Удэ, так и районах республики. Всего специалисты охватывают сто торговых точек, включая и супермаркеты, и магазины у дома.

Менее чем на 10% подорожали мороженая рыба, сливочное масло, хлеб (в том числе ржаной) и различные хлебобулочные изделия, подсолнечное масло и гречка.

- Наблюдается снижение цен на свинину, куры, куриные яйца, картофель, белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и яблоки, – перечислил Алексей Оловянников. – По овощам обычная тенденция. Где-то с сентября-октября начинается рост. Заканчивается собственный урожай, а весной новый везут из тёплых регионов и из-за зарубежья.

А к осени продукция от местных сельхозтоваропроизводителей вновь становится доступнее. Контроль за ценами в регионе ведётся, заверили в ведомстве.

- Во всех районах есть специалисты, которые в ежедневном режиме снимают ценники прямо на полках и передают все сведения в систему. Мы, в свою очередь, всё это агрегируем и передаём на федеральный уровень, – добавил Оловянников.

С жалобами на дорогие продукты жители Бурятии могут обратиться на специальную горячую линию 8 (3012) 44-40-48. Обращение зафиксируют и перенаправят в УФАС и в прокуратуру. Кстати, в марте на этот номер поступало по 100-120 звонков в день.

Антимонопольная служба запрашивает у ИП документы. «Если предприниматель докажет, что подорожание связано с повышением цен у поставщиков, никакого наказания не последует», – заверил и. о. министра.

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