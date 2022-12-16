В столице Бурятии набирают популярность самозанятые

С ними сотрудничает уже каждая пятая компания





В Улан-Удэ становится всё больше организаций, которые привлекают к работе самозанятых. Их услугами сегодня пользуется каждая пятая компания (21%). А ещё 72% этого пока не делают. Таковы результаты опроса, который провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Участие в нём приняли менеджеры по персоналу.- Чаще всего самозанятые выполняют работу в сфере строительства и проектирования, информационных технологий, маркетинга и PR, дизайна и логистики. Чуть реже их привлекают для финансового консалтинга, управления персоналом, закупок, копирайтинга и переводов, – отмечают в «SuperJob».Работодателей, успевших оценить все плюсы сотрудничества с независимыми поставщиками услуг, среди малого бизнеса больше, чем среди крупных организаций (25%). К ним, как правило, обращаются представители отрасли логистики (27%) и строительства (23%) и сферы услуг (22%).