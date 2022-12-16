Бурятия заняла второе место в ДФО по приросту числа предпринимателей

В республике почти 31 тысяча предпринимателей в малом и среднем бизнесе.



По росту числа малого и среднего бизнеса Бурятия оказалась на втором месте в Дальневосточном федеральном округе и уступает лишь Приморскому краю. Об этом сообщили в министерстве экономики Бурятии.



В ноябре 2022 года предпринимателей в Бурятии стало на 350 больше. Сейчас в республике 30 932 представителя малого и среднего бизнеса, 19 020 из них индивидуальные предприниматели, 11 912 – юридические лица,



В республике действует достаточно широкий пакет налоговых льгот по упрощённой системе налогообложения. К примеру, в Бурятии установлены минимальные налоговые ставки для предпринимателей, которые работают в поселениях с численностью менее 700 человек, для социальных предприятий, для предпринимателей, сменивших местонахождение с республики на другой субъект страны, и принявших решение вновь зарегистрироваться у нас, а также для тех, кто переехал к нам из других регионов.



Есть также ряд налоговых льгот для начинающих предпринимателей, выбравших патентную или упрощённую систему налогообложения



- Всего в прошлом году только по упрощенной и патентной системам нашим предпринимателям предоставлено льгот на сумму почти 2,2 млрд. рублей, - рассказал замминистра экономики Бурятии Виктор Винокурцев.

