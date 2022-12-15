Об этом рассказал заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения
Уровень безработицы в Бурятии снизился. Об этом в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом, рассказал заместитель руководителя республиканского агентства занятости населения Николай Пивоваров.
По его словам, сейчас уровень общей безработицы в Бурятии составляет 6,4% от экономически активного населения. Уровень регистрируемой безработицы – 0,6%.
- Это очень низкий показатель, такого у нас давно не было. Лет десять назад на одного безработного была одна вакансия, а сейчас – порядка семи-восьми вакансий. Соответственно, сейчас время соискателя. Соискатель выбирает из тех вакансий, которые есть, ориентируясь на уровень заработной платы, социальный пакет, близость к дому и другие критерии, – заявил заместитель руководителя республиканского агентства занятости.
Решение о признании человека безработным принимается, если в центре занятости его не смогли трудоустроить в первые 10 дней. Те граждане, которые официально зарегистрированы в службе занятости как безработные, получают пособие. Для того, чтобы это сделать, нужно подать заявление.
- Максимальное пособие ограничено 15 350 рублями, минимальное пособие составляет 1 800 рублей. В минимальном размере пособие выплачивается в течение трёх месяцев. В максимальном размере, если у человека была занятость в течение 26 недель до момента обращения к нам – в течение шести месяцев, причем в первые три месяца в процентном отношении от заработной платы, а в последующие три месяца – в размере шесть тысяч рублей, – пояснил Николай Пивоваров.
Те, кто работал неофициально, могут претендовать лишь на минимальное пособие – это 1800 рублей в течение трёх месяцев.
В Бурятии заявили, что такого низкого уровня безработицы не было давно
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