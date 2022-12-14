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Правительство выделит более 360 млн на поддержку многодетных семей

Правительство выделит более 360 млн на поддержку многодетных семей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 млн рублей. Такое распоряжение подписал 9 декабря председатель правительства Михаил Мишустин.

- Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства, - сообщается на сайте правительства.

Размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тыс. рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

- В Бурятии проживает сейчас 25 069 многодетных семей, в которых воспитывается 80 176 детей. Из них более 14 тысяч семей получают выплату на третьего и последующего ребёнка, - уточнили в минсозащиты республики.

Более подробную информацию о всех детских выплатах можно узнать на сайте дети03.рф

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