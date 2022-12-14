Аналитики назвали стоимость аренды на главной торговой улице Улан-Удэ

Она не попала даже в тридцатку самых дорогих в стране





Специалисты консалтинговой компании SRG назвали самые дорогие торговые улицы в России. Рейтинг, составленный по итогам 11 месяцев 2022 года, возглавил проспект Ямашева в Казани, сообщает РБК.Всего в списке – 14 городов-миллионников (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) и 42 населённых пунктах с максимально развитыми рынками стрит-ретейла (то есть уличной торговлей), где проживает менее миллиона человек. Улицы ранжировали по максимальной запрашиваемой ставке аренды в январе-ноябре – без учёта НДС.За аренду квадратного метра на проспекте Ямашева в столице Татарстана берут максимум 35 тысяч рублей в год. На втором месте – улица Урицкого в Иркутске (32 тысячи), на третьем – проспект Революции в Воронеже (29 тысяч). Четвёртое делят Советский проспект в Кемерово и проспект Карла Маркса в Ставрополе (25 тысяч), пятое – проспект Мира в Омске и Красная улица в Краснодаре (24 000).Столица Бурятии не попала даже в топ-30. Однако в рейтинге всё же есть одна улан-удэнская улица – Ленина. Максимальная арендная ставка там – 14 200 рублей за «квадрат» в год.- Во втором полугодии верхняя планка ставок по этим торговым коридорам выросла. В августе было 32 тысячи рублей за 1 квадратный метр в год. Это объясняется высвобождением предложения в верхнем ценовом диапазоне из-за ухода некоторых международных брендов, – пишет РБК.По словам старшего руководителя проектов направления «Недвижимость» группы компаний SRG Александра Болотникова, собственники помещений качественного street retail не намерены резко снижать стоимость аренды, поскольку спрос на объекты с высокой проходимостью на популярных улицах не уменьшается.- На смену ушедшим брендам приходят локальные производители и дизайнеры, которые ранее не могли войти в самые дорогие коридоры из-за отсутствия свободных площадей, – пояснил он.Помещения под рестораны на торговых улицах крупных городов тоже найдут своего арендатора, считает эксперт. По его мнению, опустевшие площади займут более демократичные заведения с локальными поставщиками продукции.