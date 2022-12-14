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В бюджет Улан-Удэ внесут уточнения

В бюджет Улан-Удэ внесут уточнения
Экономика,  Фото:горсовет Улан-Удэ
Вырастут как доходы, так и расходы

На заседании в Улан-Удэнском горсовете депутатов обсудили поправки, которые планируется внести в бюджет на 2022 год, а также на плановый период 2023-2024 годов.

Последние уточнения озвучила председатель городского комитета по финансам мэрии Улан-Удэ Татьяна Базякина. По её данным, доходы и расходы города под конец года увеличились.

- Безвозмездные поступления увеличились на 61,9 млн рублей и составят 15 млрд 770 млн рублей. Расходы предлагается увеличить на 72,9 млн рублей. Дефицит увеличивается на 11 млн рублей, в том числе предусмотрено погашение бюджетных кредитов за счёт дотаций на 8,8 млн и привлечение коммерческих кредитов на сумму 19,8 млн, - сообщила Татьяна Базякина.

Предусматривается также привлечение средств на возмещение затрат организациям и индивидуальным предпринимателям на оказание услуг по обеспечению дровами семьям, где мужчины отправились в зону СВО по частичной мобилизации. На всё это потребуется почти пять миллионов рублей.

Ещё 43,6 млн рублей предусматривается по графе «иные межбюджетные трансферты». Средства выделены на содержание и обслуживание автобусов муниципальных предприятий.

Общий объём доходов бюджета на 2022 год составит 20 млрд 971 млн рублей.

Что касается расходов, то, к примеру, 2,3 млн направят на развитие общественной инфраструктуры. Более 6 млн уйдут на разработку сетей электроснабжения. 11 млн направятся на обслуживание новых автобусов.

Пользуясь случаем, депутат горсовета Сергей Бурдиков попросил произвести подсчёт бюджетных расходов на введение дополнительных льготных проездных билетов в муниципальном транспорте. Он попросил включить в список инвалидов и ветеранов боевых действий.

- Вопрос очень актуальный. Он оценивается в 20,9 млн рублей с учётом статистики приобретения действующих льготных проездных билетов в общественном транспорте за год. Как нам сделать так, чтобы побыстрее рассмотреть данный вопрос? - спросил Сергей Бурдиков.

Татьяна Базякина ответила, что всё зависит от решения депутатов на сессии. Если проект одобрят, то при наличии источника комитет по финансам увеличит бюджет на льготные проездные. При отсутствии источника вопрос попробуют решить через комитет по транспорту.

В целом депутаты одобрили проект по изменению в бюджет города. Вопрос будет обсуждён на совместном заседании комитетов, а затем вынесен для утверждения на сессию горсовета. 
бюджет ГорсоветУУ

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