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В 2023 году Бурятии отремонтируют 144 километра дорог

В 2023 году Бурятии отремонтируют 144 километра дорог
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
На это направят 8,9 млрд рублей

В следующем году в Бурятии планируется отремонтировать 93 км региональных и 51 км местных дорог. Будет приведено в нормативное состояние пять мостов. На это направят 8,9 млрд рублей, сообщили в минтрансе республики.

Из самого интересного:

- в Баргузинском районе продолжится масштабная реконструкция участка автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян с 291 по 312 км. Более того, в 2023 году планируется приступить к работам на новом участке с 347 по 360 км;

- продолжится строительство долгожданного третьего моста через Уду в Улан-Удэ. Сейчас идет сборка последнего третьего пролетного строения - эти работы завершат до конца года. В 2023 году в рамках работ начнется благоустройство от улицы Сахьяновой в сторону правого берега;

- в Кабанском районе отремонтируют дорогу к селу Посольское от федеральной трассы «Байкал»;

- в Северо-Байкальском районе отремонтируют участок 340 - 355 км дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо;

- будут продолжены работы на региональной трассе Улан-Удэ-Романовка-Чита - на участках: 16-26 км, 26-58 км и 357-387 км, кроме того, начнется первый этап ремонта на участке с 200 по 234 км;

- начнётся ремонт мостов через реки Кумыхта и Щербахта в Баунтовском эвенкийском районе, через реку Тунка в Тункинском районе;

Кроме того, на местных дорогах отремонтируют 51 км в Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ, а также в Закаменском, Еравнинском, Бунтовском, Мухоршибирском, в городе Гусиноозёрск. Также завершится капремонт моста через реку Аргада в Курумканском районе и реку Итанца в селе Лиственничное Прибайкальского района.

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