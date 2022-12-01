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В Бурятии следом за всей коммуналкой ощутимо подорожает отопление

В Бурятии следом за всей коммуналкой ощутимо подорожает отопление
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Платить за него придётся на 185 рублей больше

В республиканской службе по тарифам назвали новые тарифы на отопление и мусор, которые вступили в силу в Бурятии с 1 декабря. Стоимость гигакалории тепла вырастет сразу на 184 рубля 98 копеек – с 2223 рублей 32 копеек до 2408 рублей 30 копеек.

Платить за вывоз мусора придётся больше на 40 рублей 95 копеек – 496 рублей 45 копеек. До 1 декабря было 455,50 рубля.

Ранее стало известно, насколько повысятся цены на другие ЖКУ – горячую воду, водоснабжение и водоотведение и электроэнергию. Как уже сообщал «Байкал-Daily» , тарифы в Бурятии, как и в целом по стране, решили внепланово поднять с 1 декабря. Предельный индекс во всех регионах при этом одинаковый – 9%.

В Минэкономразвития РФ досрочное подорожание квартплаты тогда объяснили необходимостью «обеспечить развитие инфраструктуры и бесперебойную работу отрасли ЖКХ». То есть деньги на обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов решили брать их карманов россиян. 
тарифы отопление

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