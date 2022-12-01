В Бурятии следом за всей коммуналкой ощутимо подорожает отопление

В Минэкономразвития РФ досрочное подорожание квартплаты тогда объяснили необходимостью «обеспечить развитие инфраструктуры и бесперебойную работу отрасли ЖКХ». То есть деньги на обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов решили брать их карманов россиян.

Платить за него придётся на 185 рублей больше