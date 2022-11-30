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Мэрия Улан-Удэ решила прикупить 56 белых пожарных шкафов

Мэрия Улан-Удэ решила прикупить 56 белых пожарных шкафов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Они обойдутся казне в 100 тысяч рублей

Управление эксплуатации административных зданий мэрии Улан-Удэ объявило запрос котировок на поставку пожарных шкафов. Всего власти решили приобрести 56 штук – 28 побольше и столько же, но меньшего размера. Каждый обойдётся в 1800 рублей.

Цена контракта – 100 тысяч 800 рублей. Начальная составляла 164 220, однако победитель торгов – ООО «Альтаир» их Барнаула – уронил её более чем в полтора раза. Всего на электронный аукцион поступило пять заявок. Другие участники были готовы поставить товар за 119 120, 133 600, 139 000 и 159 992 рубля.

В техзадании говорится, что шкафы должны быть из металла и белого цвета. Указаны и размеры. Для половины из них ширина – не менее 835 и не более 840 мм, высота – не менее 645 и не более 650,а глубина – не менее 225 и не более 230. Для других ширина – от 530 до 540, высота – от 645 до 650 и глубина – от 225 до 230 мм. Назначение первых 28 – для размещения пожарного рукава и одного огнетушителя, остальных – только для пожарного рукава. Способ установки – навесной, тип исполнения – закрытый. Обязательно наличие ключа, замка и задней стенки.

Контракт с победителем аукциона заключили 28 ноября. Он должен доставить товар в Улан-Удэ своими и средствами. Срок исполнения контракта – до 31 декабря.

закупки Мэрия Улан-Удэ

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