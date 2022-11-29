К концу 2022 года Иркутскую область посетят до 1,5 млн туристов

Самым популярным направлением остаётся Байкал



Туристический поток в Иркутскую область за девять месяцев этого года составил 1,2 млн человек, что превышает показатель за прошлый период 2021 года. По прогнозам областного агентства по туризму, к концу 2022 года этот показатель приблизится к 1,5 млн путешественников.



При этом чаще всего в Иркутскую область на отдых приезжают жители Сибирского федерального округа, доля таких туристов на сегодняшний день составляет 70 %, около 30 % приходится на жителей Центральной России и Дальнего Востока.



- Традиционно, самым популярным направлением остается Байкал – турбазы на побережье выбирают больше половины туристов, прибывающих в регион. Спросом пользуются экскурсии по историческому центру Иркутска, поездки на Ольхон, посещение музея «Тальцы» и посёлка Листвянка, - сообщили в областном агентстве по туризму.



В феврале-марте на льду Байкала здесь проходит фестиваль зимних игр «Зимниада» (0+), ежегодно объединяющий в своём календаре более десятка спортивных и развлекательных мероприятий. Множество туристов привлекают и горнолыжные склоны горы Соболиная.



Наиболее востребованным остаётся экологический туризм. По данным Прибайкальского национального парка, в 2022 году основные экомаршруты, расположенные на особо охраняемых природных территориях, посетили более 60 тысяч человек.



