Через Бурятию в Монголию экспортировали 130 тонн соевого шрота

За неделю в Наушках досмотрено более 200 тонн продукции



Государственные инспекторы управления Россельхознадзора отчитались о работе, проведённой в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии с 20 по 27 ноября.



При экспортных перевозках в Монголию досмотрено 130 тонн соевого шрота.



При транзитных перевозках досмотрено 73 тонны продуктов из Германии, Франции и Финляндии в Монголию.



- Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, - сообщили в ведомстве.



