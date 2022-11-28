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Через Бурятию в Монголию экспортировали 130 тонн соевого шрота

Через Бурятию в Монголию экспортировали 130 тонн соевого шрота
Экономика,  Фото:pixabay.com
За неделю в Наушках досмотрено более 200 тонн продукции

Государственные инспекторы управления Россельхознадзора отчитались о работе, проведённой в железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии с 20 по 27 ноября.

При экспортных перевозках в Монголию досмотрено 130 тонн соевого шрота.

При транзитных перевозках досмотрено 73 тонны продуктов из Германии, Франции и Финляндии в Монголию.

- Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, - сообщили в ведомстве.

Россельхознадзор

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