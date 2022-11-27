Жители Бурятии получили в этом году детских пособий на пять миллиардов

Выплату получили более 37 тысяч семей



В Бурятии выросло число граждан, получающих ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. В марте 2022 года этой мерой господдержки было охвачено более 28 тысяч семей. А уже по данным на 1 ноября, пособие получают более 37 тысяч семей, сообщили в минсозащиты Бурятии.



- В этом году государство выделило почти пять миллиардов рублей на пособие детям от трёх до семи лет. Сумма ещё может увеличиться до пяти с половиной миллиардов рублей, если число получателей станет больше, - подчеркнула министр соцзащиты Татьяна Быкова.



Сумма детских выплат варьируется от 7 до 15 тысяч в месяц в зависимости от обеспеченности семьи. Максимальная выплата – 15495 рублей в месяц. Выплаты положены семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (15 172 рублей).



Заявление на детское пособие можно подать через портал госуслуги, в МФЦ или в органах соцзащиты по месту жительства заявителя. Подробная информация о всех мерах поддержки для детей – на сайте дети03.рф.

