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Жители Бурятии получили в этом году детских пособий на пять миллиардов

Жители Бурятии получили в этом году детских пособий на пять миллиардов
Экономика,  Фото:pixabay.com
Выплату получили более 37 тысяч семей

В Бурятии выросло число граждан, получающих ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. В марте 2022 года этой мерой господдержки было охвачено более 28 тысяч семей. А уже по данным на 1 ноября, пособие получают более 37 тысяч семей, сообщили в минсозащиты Бурятии.

- В этом году государство выделило почти пять миллиардов рублей на пособие детям от трёх до семи лет. Сумма ещё может увеличиться до пяти с половиной миллиардов рублей, если число получателей станет больше, - подчеркнула министр соцзащиты Татьяна Быкова.

Сумма детских выплат варьируется от 7 до 15 тысяч в месяц в зависимости от обеспеченности семьи. Максимальная выплата – 15495 рублей в месяц. Выплаты положены семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (15 172 рублей).

Заявление на детское пособие можно подать через портал госуслуги, в МФЦ или в органах соцзащиты по месту жительства заявителя. Подробная информация о всех мерах поддержки для детей – на сайте дети03.рф.
выплаты

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