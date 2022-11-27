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Авиарейс Улан-Удэ – Владивосток назвали супервостребованным

Авиарейс Улан-Удэ – Владивосток назвали супервостребованным
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Сегодня в самолёте было всего три свободных места

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев заявил, что авиарейс Улан-Удэ – Владивосток супервостребован.

В воскресенье, по его словам, рейс на вылет оказался практически полным – занято 125 мест из 128-ми. Такая картина для этого авиарейса – обычное дело.

- И это неудивительно. Владивосток – столица ДФО – самый большой город на Дальнем Востоке, а Улан-Удэ третий по численности. Авиакомпания «Аврора» и авиакомпания «Ираэро» обеспечивают возможность жителям Бурятии быстро попасть во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Якутск, Южно-Сахалинск, - добавил Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», прямой авиарейс, связавший Улан-Удэ и Владивосток, запустили в августе 2021 года. Ранее из одного региона в другой приходилось добираться на поезде несколько дней.

авиаперевозки Аэропорт "Байкал"

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