В октябре годовая инфляция продолжила снижаться
Годовая инфляция в Бурятии замедляется с апреля этого года. В октябре она составила 14%. Одна из причин такой динамики — расширилось предложение на продовольственном рынке, сообщили в Национальном банке по Бурятии.
Заместитель управляющего Нацбанком Виталий Пономарев поясняет:
«Увеличение посевных площадей и благоприятные погодные условия помогли нарастить объёмы производства овощей открытого грунта в республике. За счёт роста поставок местной продукции на региональные прилавки подешевели в годовом выражении картофель, свекла, капуста, морковь.
В животноводстве сократились расходы на корма — увеличилось предложение зерновых и масличных культур на внутреннем рынке страны. Как следствие, уменьшились издержки не только в самом животноводстве, но и в перерабатывающих отраслях. Зерно, например, является одним из основных элементов кормовой базы в молочном скотоводстве. Снижение его стоимости привело к тому, что уменьшились годовые темпы роста цен на молоко, сметану, сливки, кисломолочные продукты, йогурт.
Похожая ситуация и со сладостями: благодаря увеличению валового сбора сахарной свеклы в стране сократились расходы на сырьё у компаний по производству сахара, а следом уменьшились издержки в производстве кондитерских изделий. Годовой рост цен на печенье, конфеты и пряники замедлился.
Многие из фруктов в октябре стоили дешевле, чем год назад. Например, яблоки, груши, апельсины, виноград и лимоны. Из-за снятия ограничений на ввоз из ряда стран выросли объёмы импортных поставок. К тому же, на юге страны собрали хороший урожай яблок».
Снизить инфляцию в Бурятии помогла погода и хороший урожай
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