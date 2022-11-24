Грузы в Монголию пойдут в обход пункта пропуска «Алтанбулаг»

На постоянный режим работы перешла свободная зона «Цагааннуур»



23 ноября, на заседании кабинета министров Монголии принято решение о переводе свободной экономической зоны «Цагааннуур» на постоянный режим работы. Министр экономики и развития Ч. Хурэлбаатар рассказал об этом решении на пресс-конференции, состоявшейся после заседания правительства.



- Как вы все знаете, в свободной зоне «Цагааннуур», которая расположена в 65 км к северу от аймака Баян-Улгий, введён в эксплуатацию участок Азиатской магистрали АН-4 или «Западной вертикальной оси». Грузоперевозки из Китая в Россию по этой магистрали уже начались. В связи с этим свободная зона «Цагааннуур» переходит на постоянный режим работы, - заявил министр.



По его словам, свободная экономическая зона «Цагааннуур» обладает полным потенциалом для создания в этом регионе международного торгового транспортно-логистического центра, а также расширения внешней и внутренней торговли, строительства предприятий и начала экспорта мяса из западного региона Монголии.



- Дорога для перевозки грузов из Европы и России, доставляющихся в Улан-Батор через погранпереход «Цагааннуур», стала короче на 200 км, чем через автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг». Это позволит сэкономить время и деньги, - добавил министр экономики.

