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Третий мост в столице Бурятии скоро соединит два берега Уды

Третий мост в столице Бурятии скоро соединит два берега Уды
Экономика, 
Строительство переправы вышло на новый этап

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников поделился новостями о строительстве третьего моста через Уду. Уже в ближайшее время он свяжет берега реки.

- Буквально пару дней осталось до того момента, когда два берега соединятся друг с другом. Заключительный этап надвижки пролётных строений идёт полным ходом! – написал Луковников в своём telegram-канале.

Он также опубликовал видео стройки, сделанное с высоты птичьего полёта.

 
В середине октября на третьем мосту приступили к шумным пескоструйным работам и монтажу пролётов. Рабочие трудились круглосуточно. Местных жителей призвали набраться терпения.

Переправа длиной в 202 и шириной в 26 метров обойдётся в семь с половиной миллиардов рублей. Она будет четырёхполосной и соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр Улан-Удэ. Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что сооружение оборудуют камерами видеонаблюдения и водостоками, дорожными знаками, установят там освещение и благоустроят прилегающую территорию. Сдать объект должны в конце 2024 года. Подрядчик – московская компания ООО «Хотьковский автомост».
мост

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