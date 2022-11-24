Третий мост в столице Бурятии скоро соединит два берега Уды

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников поделился новостями о строительстве третьего моста через Уду. Уже в ближайшее время он свяжет берега реки.- Буквально пару дней осталось до того момента, когда два берега соединятся друг с другом. Заключительный этап надвижки пролётных строений идёт полным ходом! – написал Луковников в своём telegram-канале.Он также опубликовал видео стройки, сделанное с высоты птичьего полёта.

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