Полёты и будут выполняться четыре раза в неделю
Авиакомпания «Сибирь» весной 2023 года начнет выполнять регулярные рейсы из Улан-Удэ в Иркутск и обратно.
- Летом 2023 два берега Байкала станут ближе! Полеты начнутся 12 мая и будут выполняться четыре раза в неделю. Продажа билетов по этому направлению уже открыта. Рейсы S7 планирует выполнять на самолете Е-170. Сейчас между Улан-Удэ и Иркутском уже летает Авиакомпания «Ираэро», а С7 ставит дополнительные рейсы! - сообщил в своем телеграм-канале директор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Стоимость билета на 12 мая 2023 года от компании «Сибирь» начинается от 2821 рубля в одну сторону. Сейчас цена билета на ближайший прямой рейс до Иркутска компании ИрАэро составляет также 2820 рублей.
ИЗ Улан-Удэ до Иркутска полетят дополнительные рейсы
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