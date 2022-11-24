ИЗ Улан-Удэ до Иркутска полетят дополнительные рейсы

Полёты и будут выполняться четыре раза в неделю



Авиакомпания «Сибирь» весной 2023 года начнет выполнять регулярные рейсы из Улан-Удэ в Иркутск и обратно.



- Летом 2023 два берега Байкала станут ближе! Полеты начнутся 12 мая и будут выполняться четыре раза в неделю. Продажа билетов по этому направлению уже открыта. Рейсы S7 планирует выполнять на самолете Е-170. Сейчас между Улан-Удэ и Иркутском уже летает Авиакомпания «Ираэро», а С7 ставит дополнительные рейсы! - сообщил в своем телеграм-канале директор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



Стоимость билета на 12 мая 2023 года от компании «Сибирь» начинается от 2821 рубля в одну сторону. Сейчас цена билета на ближайший прямой рейс до Иркутска компании ИрАэро составляет также 2820 рублей.

