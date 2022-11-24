Он превысил 14 тысяч рублей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект об увеличении с 2023 года прожиточного минимума в России до 14 375 рублей.
Как говорится в пояснительной записке к документу, величина прожиточного минимума устанавливается федеральным законом о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Такой порядок устанавливается из-за состояния экономики и высоких темпов роста уровня инфляции, вызванного ограничениями, связанными с распространением в 2020-2021 годах COVID-19, а также из-за санкций с марта 2022-го.
Величина показателя установлена исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов.
С 1 июня 2022 года прожиточный минимум составляется на душу населения 13 919 руб., для трудоспособного населения - 15 172 руб., пенсионеров - 11 970 руб., детей - 13 501 руб.
В России принят закон об увеличении прожиточного минимума
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