В Забайкалье создадут первый цех глубокой и безотходной деревопереработки

Цех будет производить пеллеты и горбыль



В Чите планируют создать первый в регионе цех глубокой и безотходной деревопереработки. Этим займётся будущий резидент строящегося промышленного парка. Проект будет реализован после строительства второй очереди индустриального парка «СтройПром» в Чите в 2024 году, сообщает правительство Забайкальского края.



На сегодняшний день компания-инвестор уже занимается производством погонажных изделий из хвойных пород деревьев – лиственницы и сосны. А так как в Забайкалье отсутствуют поставщики качественного пиломатериала, организация теперь намерена заняться распиловкой круглого леса и организовать безотходную деревопереработку.



Кора древесины будет перерабатываться в мульчу, пиломатериал будет использоваться для производства погонажных изделий и строительных пиломатериалов. Опилки будут перерабатываться для получения пеллет высокого качества, а горбыль – для производства арболитовых блоков.



В Забайкальском крае в 2023-24 годах планируется создание индустриального (промышленного) парка «СтройПром».



