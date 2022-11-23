Цех будет производить пеллеты и горбыль
В Чите планируют создать первый в регионе цех глубокой и безотходной деревопереработки. Этим займётся будущий резидент строящегося промышленного парка. Проект будет реализован после строительства второй очереди индустриального парка «СтройПром» в Чите в 2024 году, сообщает правительство Забайкальского края.
На сегодняшний день компания-инвестор уже занимается производством погонажных изделий из хвойных пород деревьев – лиственницы и сосны. А так как в Забайкалье отсутствуют поставщики качественного пиломатериала, организация теперь намерена заняться распиловкой круглого леса и организовать безотходную деревопереработку.
Кора древесины будет перерабатываться в мульчу, пиломатериал будет использоваться для производства погонажных изделий и строительных пиломатериалов. Опилки будут перерабатываться для получения пеллет высокого качества, а горбыль – для производства арболитовых блоков.
В Забайкальском крае в 2023-24 годах планируется создание индустриального (промышленного) парка «СтройПром».
В Забайкалье создадут первый цех глубокой и безотходной деревопереработки
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