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Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт

Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт
Экономика,  Фото:минэкономики Бурятии
Об этом рассказала министр экономики Бурятии на конференции в Москве

В ходе конференции «Поворот на Восток: региональное измерение» в Москве министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова рассказала о сотрудничестве республики и Монголии.

- Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией стабильно растёт. Так, по итогам 2021 года он увеличился на 67% и составил 57 млн долларов США. Мы поставляем в Монголию продовольственные товары, древесину и целлюлозу, а также металл. С этого года свинокомплекс начал поставки в Монголию свинины и уже не только занял прочные позиции на рынке этой страны, но даже реализует вместе с монголами совместный проект по производству мясной продукции с последующим выходом на рынки других стран АТР,- рассказала Екатерина Кочетова.

Большой спрос существует со стороны монголов на строительные материалы, особенно усилился он из-за закрытых границ с Китаем. Предприниматели из Бурятии планируют закупать в Монголии сырьё: так, Байкальский текстильный комбинат рассматривает импорт шерсти для производства пряжи, а «Молоко Бурятии» - сухого молока, добавила министр.


На конференции эксперты-востоковеды поделились контактами зарубежных партнёров, обсудили специфику сопровождения международного сотрудничества и особенности ведения бизнеса со странами Азии.


Монголия

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