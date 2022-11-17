Он увеличится уже с 1 февраля
В Бурятии, как и во всей России, в следующем году проиндексируют неиспользованный материнский капитал.
- Если семья уже получила маткапитал, но не воспользовалась им, он будет проиндексирован по уровню фактической инфляции с 1 февраля, – сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Минтруд России. – Если маткапитал потрачен частично, неиспользованный остаток тоже индексируется.
Сама программа действует в стране уже 15 лет – с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребёнок, но с 2020-го выплаты начали получать и родители первенцев.
Жителям Бурятии проиндексируют неиспользованный маткапитал
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