В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Первоначальная стоимость одного из лотов превышает 5 млн рублей



В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита и других минералов. Ранее они были изъяты из незаконного оборота, а затем обращены в федеральную собственность.



Информационное извещение о реализации нефрита и других минералов разместило МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии.



Минералы: нефрит, дымчатый кварц, агат, сапфирин (общим весом более 30 тонн) выставлены на продажу в четырёх лотах. Первоначальная стоимость составляет от 708 тысяч рублей до 5,2 миллионов за лот.



Аукцион по продаже имущества пройдёт в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Заявки на электронной торговой площадке можно подать с 18 ноября до 14 декабря.

