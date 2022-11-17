Первоначальная стоимость одного из лотов превышает 5 млн рублей
В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита и других минералов. Ранее они были изъяты из незаконного оборота, а затем обращены в федеральную собственность.
Информационное извещение о реализации нефрита и других минералов разместило МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии.
Минералы: нефрит, дымчатый кварц, агат, сапфирин (общим весом более 30 тонн) выставлены на продажу в четырёх лотах. Первоначальная стоимость составляет от 708 тысяч рублей до 5,2 миллионов за лот.
Аукцион по продаже имущества пройдёт в электронной форме на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Заявки на электронной торговой площадке можно подать с 18 ноября до 14 декабря.
В Бурятии выставили на торги большую партию нефрита
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