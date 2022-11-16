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В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата

В ТОР «Забайкалье» займутся производством литиевого концентрата
Экономика,  Фото:пресс-служба корпорации развития Забайкальского края
Основным потребителем станет завод в Красноярском крае

Компания ООО «Забайкальский литий» получила статус резидента ТОР «Забайкалье» в ноябре этого года. Предприятие планирует заняться производством сподуменового (литиевого) концентра на базе забалансовых руд Завитинского месторождения в Шилкинском районе края.

Проект предполагает строительство обогатительной фабрики в посёлке Первомайский, где будет производиться 50-75 тысяч тонн концентрата в год, из которого в дальнейшем будет извлекаться литий, чаще всего используемый для создания аккумуляторов. Основным потребителем продукции фабрики станет красноярский химико-металлургический завод.

- При реализации проекта будет создано 128 новых рабочих мест. Проект позволит решить вопрос по импортозамещению литиевой продукции в России, так как в условиях текущей мировой ситуации остро стоит вопрос о недопущении дефицита этого металла в нашей стране, – прокомментировал генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» Антон Тутов.

Кроме того, проект даёт возможность ликвидировать объекты прошлого (накопленного) экологического ущерба. Дело в том, что объём отвалов Завитинского месторождения, которые можно переработать, оценивается в 19 миллионов тонн. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Забайкальского края.
Забайкальский край территории опережающего развития

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