Улан-Удэ закупит «Богатырей»

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

На обновление трамвайного парка планируют получить более 780 млн



В Улан-Удэ планируют обновление трамвайного парка. Предложение по закупке новых трамваев на будущий год озвучили на заседании комитета городского хозяйства Улан-Удэнского горсовета.



- Комитет по транспорту подал предложение по модернизации городского пассажирского транспорта на сумму 859 млн рублей, из которых 784 млн – это только обновление трамвайного парка. Предложение будет включено в заявку от Республики Бурятия в рамках плана развития субъектов Дальневосточного округа, - рассказал председатель комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.



Он рассказал, что было рассмотрено коммерческое предложение о покупке не только односекционных, но и двухсекционных трамваев. Последние называются «Богатырь», производит их ПК «Транспортные системы», которая имеет площадки в Твери и Санкт-Петербурге.



Вагон «Богатыря» имеет четыре дверных проёма, просторный салон, более 30 сидячих мест и может вместить до 184 человек.



Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ совместно с МУП «Управление трамвая» предлагает приобрести в следующем году четыре односекционных и четыре двухсекционных вагона. Стоимость односекционного вагона уже стандартной в городе модели «Львенок» составляет 75 млн рублей, стоимость двухсекционного вагона «Богатырь» - 121 млн руб.



Остальные 75 млн рублей планируется потратить на капитальный ремонт трамвайных путей. На сегодня свыше 16 километров трамвайных путей находятся в аварийном состоянии.



Директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов также добавил, что пассажиропоток на трамвае всё время увеличивается, а капитальный ремонт трамваев в последний раз проводился в 2008 году.



- Расходы на ремонт и содержание вагонов все время увеличиваются. В 2023 году нам потребуется 221 млн рублей субсидии от городского бюджета на содержание и ремонт. Кроме того, необходимо закупить новые подъемные машины, установить системы пожаротушения. Подали заявки на финансирование в федеральный бюджет через минтранс, - уточнил Юрий Санжанов.



Планируемые доходы МУП «Управление трамвая» в 2023 году - 380 млн. руб., минимальные затраты- 660 млн. руб.

