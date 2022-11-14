Столица Бурятии угодила в число городов с самым дешёвым жильём в ДФО

Один «квадрат» в новостройке обойдётся улан-удэнцам среднем в 60 тысяч рублей
Эксперты федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») решили выяснить, сколько стоит квадратный метр в строящемся жилье в регионах Дальнего Востока. Исследование показало, что самые дорогие квартиры – в Южно-Сахалинске, Владивостоке и агломерации Южно-Сахалинска (город Анива, сёла Новая Деревня, Троицкое и Новотроицкое). Один «квадрат» жилья там обойдётся в 146 786, 133 500 и 116 195 рублей соответственно.
В число город с самыми низкими ценами за квадратный метр попали Чита, Улан-Удэ и Комсомольск-на-Амуре. В столице Бурятии за него придётся заплатить в среднем 59 тысяч 971 рубль, пришли к выводу эксперты. В Забайкалье – 88 400 рублей, в Комсомольске-на-Амуре «квадрат» стоит 58 194 рубля.
Этот рейтинг практически полностью совпадает с рейтингом по стоимости строительства жилья. Самые низкие затраты – у застройщиков в Улан-Удэ (45 451 рубль), Комсомольске-на-Амуре (53 942) и агломерации Владивостока (62 844).
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