В Бурятии на летний отдых детей потратили более 290 млн

Бюджет вырос на 29 млн



В 2022 году бюджет на отдых детей в Бурятии был увеличен на сумму свыше 29 миллионов рублей. Общая сумма затрат на эти цели составила более 290 миллионов рублей, сообщили в минспорта республики.



- В этом году на территории республики 395 организаций отдыха детей и их оздоровления приняли более 34 тысяч детей. По сравнению с прошлым годом, детей на 6000 отдохнуло больше, - отметила министр здравоохранения Евгения Лудупова.



На совещании в правительстве Бурятии обсудили проведение детской оздоровительной кампании в республике в 2022 году и задачи на 2023 год, санитарно-эпидемиологическое благополучие детей в период летнего отдыха, пожарную безопасность, медицинское обеспечение и вожатскую деятельность.



Ежегодно в организации детского отдыха участвует более 6000 сотрудников в лагерях и санаториях. Это директора, педагоги, психологи, старше воспитатели, вожатые, медицинские работники, работники пищеблока, административно-хозяйственный персонал. По итогам летнего сезона их наградили благодарственными письмами.



