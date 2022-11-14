Бюджет вырос на 29 млн
В 2022 году бюджет на отдых детей в Бурятии был увеличен на сумму свыше 29 миллионов рублей. Общая сумма затрат на эти цели составила более 290 миллионов рублей, сообщили в минспорта республики.
- В этом году на территории республики 395 организаций отдыха детей и их оздоровления приняли более 34 тысяч детей. По сравнению с прошлым годом, детей на 6000 отдохнуло больше, - отметила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
На совещании в правительстве Бурятии обсудили проведение детской оздоровительной кампании в республике в 2022 году и задачи на 2023 год, санитарно-эпидемиологическое благополучие детей в период летнего отдыха, пожарную безопасность, медицинское обеспечение и вожатскую деятельность.
Ежегодно в организации детского отдыха участвует более 6000 сотрудников в лагерях и санаториях. Это директора, педагоги, психологи, старше воспитатели, вожатые, медицинские работники, работники пищеблока, административно-хозяйственный персонал. По итогам летнего сезона их наградили благодарственными письмами.
В Бурятии на летний отдых детей потратили более 290 млн
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