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В Бурятии назвали лучшие районы

В Бурятии назвали лучшие районы
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, минэкономики РБ
Победители получили денежные призы

В Бурятии наградили лучшие районы республики. Лучшие определяются по результатам социально-экономического развития. Для рейтинга разработана специальная методика комплексной оценки муниципальных районов и городских округов в Бурятии.

- Все районы республики разделены на три группы по численности населения: менее 20 тысяч населения, от 20 до 30 тысяч и более 30 тысяч населения. На результаты рейтинга влияют 30 показателей, среди которых уровень развития конкуренции, удовлетворённость работой районных администраций, сбор налогов, поддержка инвестиционной деятельности и другие, - сообщили в минэкономики республики.

В первой группе районов (менее 20 тысяч населения) третье место занял Северо-Байкальский район, второе – Курумканский район. Первым среди малочисленных районов стал Баунтовский эвенкийский район.



Во второй группе районов (от 20 до 30 тысяч населения) на третьем месте Тункинский район, на втором – город Северобайкальск, первым стал Тарбагатайский район.



Среди самых многочисленных муниципальных образований (более 30 тысяч населения) третье место занял Улан-Удэ, второе – Кяхтинский район, а победителем стал Кабанский район.

— В прошлом году мы были на 10-м месте в рейтинге. Но объективно понимали, что в Кабанском районе есть всё необходимое для развития: мы в числе лидеров республики по производству промышленной продукции, по обороту розничной торговли, объёму инвестиций. Поэтому активно работали над всеми показателями. Например, провели большую разъяснительную работу с населением по налоговой кампании. И сегодняшнее первое место – результат большой работы, как сотрудников администрации, так и всех жителей района, - рассказал глава Кабанского района Алексей Сокольников.



Победители получили денежные призы на 2, 3 и 5 миллионов рублей соответственно. Средства можно будет направить на обучение сотрудников или приобретение техники.


районы Бурятии

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