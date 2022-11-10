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Больше 40% бюджета Улан-Удэ пойдёт на «социалку»

Больше 40% бюджета Улан-Удэ пойдёт на «социалку»
Экономика,  Фото:горсовет Улан-Удэ
Вопрос распределения средств обсудили на заседании профильного комитета горсовета

В 2023 году на социальную сферу в бюджете Улан-Удэ планируется предусмотреть 9,023 млрд рублей. При этом общий объём расходов городской казны составит 21,3 млрд. Вопрос финансирования «социалки» обсудили на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского совета депутатов.

Представители профильных комитетов администрации Улан-Удэ отчитались о том, на что пойдут средства. Так, порядка 709 млн рублей в 2023 году будет заложено на программу развития культуры. Средства направят в том числе на капитальный и текущий ремонт городских учреждений культуры и искусств (в том числе крупная сумма будет выделена на ремонт детской школы искусств №10), обработку парков и скверов, обновление книжных фондов библиотек и пр. На проведение различных праздничных мероприятий предусмотрено 20 млн рублей.

Комитет по образованию запланировал на будущий год 6,9 млрд рублей. Так, на подвоз школьников предусмотрено 13 млн. Также средства направят на организацию горячего питания в школах, ремонт в образовательных учреждениях, содержание футбольных полей, организацию летнего отдыха и пр. Один из главных вопросов – обеспечение антитеррористической защищённости. На охрану требуется порядка 340 млн рублей.

- Средства на охрану школ нам выделяют, но мне кажется, что пора этот вопрос выносить выше, обращаться уже к депутатам Госдумы. Можно на уровне нашего комитета организовать круглый стол. Вопрос из года в год не решается, его нельзя продолжать откладывать на будущее, - высказалась депутат горсовета Елена Вахрушкинова.

Управление физической культуры и спорта получит 17,7 миллионов на благоустройство спортивного комплекса в 103 микрорайоне Улан-Удэ, 3,6 миллиона рублей на содержание футбольных полей, 12,6 миллионов рублей на организацию отдыха и восстановления воспитанников.

Отметим, в полной мере денежные средства выделят на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг. Во всех остальных случаях финансовые бюджетные средства по заявкам структурных подразделений мэрии были выделены не в полном объёме.

- Мы рассмотрели предложение комитета по культуре, оно связано с разработкой проектно-сметной документации на строительство многофункционального центра культуры в юго-западной части Улан-Удэ. Что до строительства новых корпусов в детских оздоровительных лагерях, сейчас управление по физической культуре и спорту ждёт ответ от по коммерческим предложениям, пока что предложенная стоимость типового модульного корпуса составляет 12 млн рублей, - подвёл итоги заседания председатель профильного комитета горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев.

бюджет ГорсоветУУ

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