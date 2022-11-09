Авиарейс Чита – Улан-Удэ получил субсидирование

Об этом сообщила министр финансов региона



Новые субсидированные авиарейсы из Читы будут выполняться со следующего года по трём направлениям – до Красноярска, Кемерово и Улан-Удэ. На софинансирование льготных билетов в бюджете края на 2023 год предусмотрено 47,8 млн. рублей, сообщает Заксобрания Забайкальского края.



- У нас новый вид межрегиональных воздушных пассажирских перевозок. Три рейса - Чита-Красноярск, Чита-Улан-Удэ, Чита-Кемерово – запускаются в рамках ДФО с участием федерального бюджета. В бюджете края на эти цели мы предусмотрели 47,8 миллионов рублей. На социально значимые полеты на территории края заложено 62,7 миллионов рублей – это наши внутренние перевозки. На полеты в Краснокаменск - 15 миллионов рублей, - сообщила депутатам министр финансов Забайкалья Вера Антропова.



