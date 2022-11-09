Цена на белокочанную начинается всего от нескольких рублей
Житель Улан-Удэ поделился с «Байкал Daily» своими наблюдениями. Горожанин обнаружил в одном из сетевых магазинов белокочанную капусту, цены на которую начинаются с 2-3 рублей.
- Зашёл в магазин, начал капусту смотреть, на ценник глянул, и не поверил. Кочаны маленькие по 300-400 грамм выходят по три-четыре рубля, за большой кочан – 12-15 рублей. Я таких цен последние лет 10 не видел, - делится улан-удэнец.
Фиксированная цена на кочан капусты составляет 9,90 рублей за 1 килограмм.
Стоит отметить, что капуста со столь необычной ценой выращивается в Бурятии, а именно в селе Иволгинск.
Как рассказал один из представителей торговой сети, цены на данный момент обусловлены большим количеством капусты, имеющейся на складах. 2022 год выдался урожайным, а потому иволгинской капусты сейчас более чем достаточно.
Жителей Улан-Удэ приятно удивили цены на капусту
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