Жителей Улан-Удэ приятно удивили цены на капусту

Цена на белокочанную начинается всего от нескольких рублей



Житель Улан-Удэ поделился с «Байкал Daily» своими наблюдениями. Горожанин обнаружил в одном из сетевых магазинов белокочанную капусту, цены на которую начинаются с 2-3 рублей.



- Зашёл в магазин, начал капусту смотреть, на ценник глянул, и не поверил. Кочаны маленькие по 300-400 грамм выходят по три-четыре рубля, за большой кочан – 12-15 рублей. Я таких цен последние лет 10 не видел, - делится улан-удэнец.



Фиксированная цена на кочан капусты составляет 9,90 рублей за 1 килограмм.



Стоит отметить, что капуста со столь необычной ценой выращивается в Бурятии, а именно в селе Иволгинск.



Как рассказал один из представителей торговой сети, цены на данный момент обусловлены большим количеством капусты, имеющейся на складах. 2022 год выдался урожайным, а потому иволгинской капусты сейчас более чем достаточно.



