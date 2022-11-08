Завершается реконструкция приграничной станции Забайкальск

Мощность железнодорожного погранперехода увеличится на 600 вагонов в сутки



Подходит к концу долгожданная реконструкция приграничной станции Забайкальск. Теперь здесь расположены несколько удобных крытых платформ для погрузочных работ. Есть специальные складские помещения, в том числе для хранения скоропортящихся грузов. Установлены приёмоотправочные пути российской (1520 мм) и китайской (1435 мм) колеи, способные принять составы повышенной длины.



На станции также теперь располагается пост управления стрелками и сигналами, собственный административно-бытовой комплекс, общежитие для персонала, котельная, топливозаправочная станция и пожарные резервуары, а также две водозаборные станции и многое другое, сообщили в пресс-службе РЖД.



- Всё это позволит увеличить мощность железнодорожного погранперехода Забайкальск на 600 вагонов в сутки по китайской колее и на 300 вагонов — по российской, а также ускорит время обработки международного грузопотока, - добавили в РЖД.



Станция Забайкальск является крупнейшим по объёму железнодорожных перевозок пунктом пропуска между Россией и Китаем.



