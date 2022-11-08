Мощность железнодорожного погранперехода увеличится на 600 вагонов в сутки
Подходит к концу долгожданная реконструкция приграничной станции Забайкальск. Теперь здесь расположены несколько удобных крытых платформ для погрузочных работ. Есть специальные складские помещения, в том числе для хранения скоропортящихся грузов. Установлены приёмоотправочные пути российской (1520 мм) и китайской (1435 мм) колеи, способные принять составы повышенной длины.
На станции также теперь располагается пост управления стрелками и сигналами, собственный административно-бытовой комплекс, общежитие для персонала, котельная, топливозаправочная станция и пожарные резервуары, а также две водозаборные станции и многое другое, сообщили в пресс-службе РЖД.
- Всё это позволит увеличить мощность железнодорожного погранперехода Забайкальск на 600 вагонов в сутки по китайской колее и на 300 вагонов — по российской, а также ускорит время обработки международного грузопотока, - добавили в РЖД.
Станция Забайкальск является крупнейшим по объёму железнодорожных перевозок пунктом пропуска между Россией и Китаем.
Завершается реконструкция приграничной станции Забайкальск
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