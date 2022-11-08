В Улан-Удэ прошла приёмка дороги на проспекте Автомобилистов

Выявлен ряд незначительных замечаний



В Улан-Удэ обновили дорогу по проспекту Автомобилистов. Отремонтировали участок протяжённостью 1,1 км – от перекрёстка с улицей Ботанической до торговой площади «Фортуна».



Подрядная организация «Дорстройинвест» отфрезеровала старое покрытие, заменила бортовые камни, уложила в два слоя свежий асфальт на проезжей части. Дорожники нанесли разметку и установили необходимые дорожные знаки. Также во время ремонта были отремонтированы остановочные карманы, расширена трамвайная посадочная площадка.



Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, все работы по асфальтированию проводились по ночам, дорогу перекрывали по одной полосе.



- Межведомственная комиссия провела рабочую приёмку и выявила ряд незначительных замечаний. После того, как подрядчик устранит дефекты, объект будет сдан в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе мэрии.



