Выявлен ряд незначительных замечаний
В Улан-Удэ обновили дорогу по проспекту Автомобилистов. Отремонтировали участок протяжённостью 1,1 км – от перекрёстка с улицей Ботанической до торговой площади «Фортуна».
Подрядная организация «Дорстройинвест» отфрезеровала старое покрытие, заменила бортовые камни, уложила в два слоя свежий асфальт на проезжей части. Дорожники нанесли разметку и установили необходимые дорожные знаки. Также во время ремонта были отремонтированы остановочные карманы, расширена трамвайная посадочная площадка.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, все работы по асфальтированию проводились по ночам, дорогу перекрывали по одной полосе.
- Межведомственная комиссия провела рабочую приёмку и выявила ряд незначительных замечаний. После того, как подрядчик устранит дефекты, объект будет сдан в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ прошла приёмка дороги на проспекте Автомобилистов
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