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В Бурятии капитально отремонтируют дорогу до Иволгинского дацана

В Бурятии капитально отремонтируют дорогу до Иволгинского дацана
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Существующее асфальтобетонное покрытие будет демонтировано

В Бурятии капитально отремонтируют дорогу, ведущую к Иволгинскому дацану.

В администрации Иволгинского района сообщили, что Госэкспертиза республики рассмотрела проектную документацию. Официально подтверждена обоснованность принятых в проекте решений по капитальному ремонту автомобильной дороги регионального значения Иволгинск – Иволгинский Храм.

- Капитальный ремонт предусматривает демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия, дорожных знаков и ограждений, водопропускных сооружений и доведение параметров продольного и поперечного профилей дорожного полотна до нормативных параметров дороги IV категории, - пояснили в районной администрации.

Эта дорога считается обычного типа (не скоростной), для расчётной скорости 80 км/час.

Капитальному ремонту подлежит участок протяжённостью 1,593 км, с двумя полосами движения, шириной проезжей части 6 метров. Также планируется переустроить элементы мелиоративного канала, проходящего справа от дороги на всем её протяжении и местами вплотную примыкающего к дорожной насыпи. Принятые проектные решения обеспечат прочность, устойчивость и сохранности дорожной одежды при эксплуатации дороги.

Для предохранения земляного полотна от размыва осадками предусмотрено укрепление откосов земляного полотна посевом трав. Также планируется установка новых водопропускных труб.

Предусмотрены мероприятия по защите трассы от снежных заносов и водоотводу с проезжей части.

- Учитывая, что Иволгинский дацан является одним из самых посещаемых мест в Бурятии, а знаменитый центр буддизма притягивает верующих и туристов не только со всей России, но и из других стран, нет никакого сомнения, что капитальный ремонт дороги является очень своевременным и необходимым мероприятием, - подчеркнули в райадминистрации.

На капитальный ремонт дороги из республиканского бюджета выделено около 160 млн рублей.

Иволгинский дацан дороги дорожный ремонт

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