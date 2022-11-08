В Бурятии завершили ремонт участка трассы «Байкал»

Отремонтировано семь километров
В Бурятии завершили ремонт участка федеральной трассы Р-258 «Байкал». Работы проходили на участке с 275-го по 282-й км в Кабанском районе.
- Были выполнены работы по фрезерованию покрытия, замене слабых грунтов основания (пучинистый грунт), устройству выравнивающего слоя и устройству верхнего слоя дорожной одежды из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Произведено устройство прикромочных лотков и водосбросов, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Для обеспечения безопасного дорожного движения установили новое барьерное и пешеходное ограждение. Также выполнены работы по ремонту тротуаров и четырёх автобусных остановок с использованием гранитных бортовых камней.
В ближайшее время будет введено в эксплуатацию ещё 5 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Забайкальском крае (с 651-го по 656-й км).
Существующее асфальтобетонное покрытие будет демонтировано
Отремонтировано семь километров
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