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В Бурятии вырос спрос на временных сотрудников

В Бурятии вырос спрос на временных сотрудников
Экономика,  Фото:pixabay.com, hh.ru
В октябре количество вакансий, подразумевающих временную работу, выросло по сравнению с сентябрём

Эксперты hh.ru проанализировали, как на фоне частичной мобилизации изменилось количество вакансий, предлагающих временную занятость.

Наиболее часто временный персонал ищут работодатели Москвы (19% от всех «временных» вакансий открыты именно в столице), Санкт-Петербурга (9%), Московской области (7%), а также Свердловской области и Краснодарского края (по 4%).

На Дальнем Востоке число временных вакансий выросло во всех регионах. Самая высокая динамика наблюдается в Камчатском крае, здесь число таких предложений выросло более чем в 3 раза. Также Камчатка оказалась на первом месте по доле временных вакансий от общего числа предложений региона – 12,1%. На втором месте – Якутия (8,9%), на третьем – Магаданская область (8,2%, при этом условии, что число таких вакансий здесь не превышает полсотни). Четвёртое место у Хабаровского края (7% от общего числа предложений приходится на временные), на пятом месте – Бурятия (6,9%).


- Согласно постановлению правительства, трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть, рабочее место за сотрудником сохранится, и в дальнейшем он сможет вернуться к своим привычным обязанностям в той же компании на тех же условиях. Это касается и тех сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьёй 59 ТК РФ. В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник. В случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора: «На время исполнения обязанностей сотрудника ...». Договор будет прекращен в день возращения к своим обязанностям основного сотрудника, - рассказывает Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru.

По данным hh.ru, в целом по России на предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий. Ещё 6,2% – то работа с занятостью от 4 часов в день, 5,5% предлагают неполный день, 5,1% – работу по вечерам, 2,3% - по выходным.

В октябре 2022 года количество вакансий, подразумевающих временную работу, выросло на 52% по сравнению с сентябрем. Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам (14% от общего числа «временных» вакансий), менеджерам по продажам (8%), упаковщикам (7%), водителям (7%), продавцам (5%), операторам call-центров и учителям (по 3%), а также врачам и программистам (по 2%).


 

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