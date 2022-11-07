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Аэропорт «Байкал» обновил прошлогодний рекорд

Аэропорт «Байкал» обновил прошлогодний рекорд
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Впрочем, до исторического максимума, зафиксированного в советские годы, далеко

По данным на 7 ноября, международный аэропорт «Байкал» обслужил 545 800 пассажиров с начала года. При этом за весь 2021 год аэропорт обслужил 540 тысяч пассажиров. Таким образом уже сегодня обновлён прошлогодний рекорд, рассказал директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Исторический рекорд пассажиропотока Улан-Удэ был зафиксирован в 1990 году, когда было обслужено 980 тысяч пассажиров. Из них 390 тысяч пассажиров было обслужено на внутриреспубликанских маршрутах (Таксимо, Нижнеангарск, Кырен, Багдарин и другие), и около 590 тысяч пассажиров было обслужено на межрегиональных маршрутах. Сейчас между регионами мы возим даже больше, чем в рекордном 1990 году, а вот внутри Бурятии пока ещё маршрутов немного, - поделился размышлениями Дмитрий Гармаев.

Сейчас активно развиваются направления Таксимо и Нижнеангарск, добавил директор аэропорта. Он выразил надежду, что в будущем сетка внутрирегиональных маршрутов будет расширяться.

Стоимость билета Улан-Удэ – Таксимо сейчас составляет от 6500 рублей в одну сторону, стоимость билета Улан-Удэ – Нижнеангарск – от 5500 рублей в один конец. В августе число рейсов в Нижнеангарск было увеличено до пяти в неделю.
Аэропорт "Байкал"

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