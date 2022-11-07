Впрочем, до исторического максимума, зафиксированного в советские годы, далеко
По данным на 7 ноября, международный аэропорт «Байкал» обслужил 545 800 пассажиров с начала года. При этом за весь 2021 год аэропорт обслужил 540 тысяч пассажиров. Таким образом уже сегодня обновлён прошлогодний рекорд, рассказал директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Исторический рекорд пассажиропотока Улан-Удэ был зафиксирован в 1990 году, когда было обслужено 980 тысяч пассажиров. Из них 390 тысяч пассажиров было обслужено на внутриреспубликанских маршрутах (Таксимо, Нижнеангарск, Кырен, Багдарин и другие), и около 590 тысяч пассажиров было обслужено на межрегиональных маршрутах. Сейчас между регионами мы возим даже больше, чем в рекордном 1990 году, а вот внутри Бурятии пока ещё маршрутов немного, - поделился размышлениями Дмитрий Гармаев.
Сейчас активно развиваются направления Таксимо и Нижнеангарск, добавил директор аэропорта. Он выразил надежду, что в будущем сетка внутрирегиональных маршрутов будет расширяться.
Стоимость билета Улан-Удэ – Таксимо сейчас составляет от 6500 рублей в одну сторону, стоимость билета Улан-Удэ – Нижнеангарск – от 5500 рублей в один конец. В августе число рейсов в Нижнеангарск было увеличено до пяти в неделю.
Аэропорт «Байкал» обновил прошлогодний рекорд
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предложение поступило от федерального министерства сельского хозяйства
Подготовлено предварительное ТЭО проекта хайвея Алтанбулаг – Замын-Ууд
Грузовой Boeing приземлился 3 ноября. ФОТО
И ещё из пяти городов Сибири
Начато строительство двух новых линий электропередачи
Предприятие увеличивает объёмы производства продукции
Семи стоянок для воздушных судов уже не хватает
План по развитию Улан-Удэ уже утверждён
Пять из них касаются аэропорта Улан-Удэ, а ещё два – отдалённых посёлков
Самое большое снижение на рынке показала фанера
Наибольший рост цен связан с квартирами низкого качества
Это рейсы из Улан-Удэ в Иркутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Кызыл и Томск
Большинство планируют свои доходы и расходы на минимальный срок.
Тех, кто никогда не тратит зарплату целиком даже за месяц, больше всего среди управленцев и топ-менеджеров
Экономика, 31.10.2022
Снег прошёл, в основном, там, где сезонные полевые работы уже закончены