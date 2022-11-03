Предложение поступило от федерального министерства сельского хозяйства
Минсельхоз России рассматривает возможность проведения в 2023 году в Чите одного из этапов ежегодной Российской выставки племенных овец и коз. Об этом 3 ноября на публичном отчёте о проделанной работе в первом полугодии заявил руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев.
- В июне в Чите состоялась Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. Это знаковое событие для Забайкальского края. Нам вернули выставку при условии, что проведём мероприятие в новом формате. Мы поставили перед собой задачу создать площадку для обсуждения развития овцеводства и привлечь дополнительное финансирование на развитие отрасли. В результате, прошедшая на базе комплекса «Мегаполис-Спорт» выставка получила высокую оценку. По её итогам коллеги из Минсельхоза России предложили нам провести в следующем году второй этап Российской выставки по овцеводству. В этом случае надеемся привлечь для участия министра сельского хозяйства или его заместителя, – рассказал министр.
XVIII Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз состоялась в Чите со 2 по 5 июня. Участниками крупнейшего за Уралом животноводческого форума стали 19 хозяйств из Тувы, Бурятии, Приморского и Забайкальского краёв. Победители получили автомобили УАЗ и «Нива».
Российская выставка племенных овец и коз ежегодно проходит в разных городах европейской части страны. В 2022 году она состоялась в Волгограде, в 2023 году её проведение запланировано в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.
Чита может принять этап Российской выставки племенных овец
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подготовлено предварительное ТЭО проекта хайвея Алтанбулаг – Замын-Ууд
И ещё из пяти городов Сибири
Начато строительство двух новых линий электропередачи
Предприятие увеличивает объёмы производства продукции
Семи стоянок для воздушных судов уже не хватает
План по развитию Улан-Удэ уже утверждён
Пять из них касаются аэропорта Улан-Удэ, а ещё два – отдалённых посёлков
Самое большое снижение на рынке показала фанера
Наибольший рост цен связан с квартирами низкого качества
Это рейсы из Улан-Удэ в Иркутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Кызыл и Томск
Большинство планируют свои доходы и расходы на минимальный срок.
Тех, кто никогда не тратит зарплату целиком даже за месяц, больше всего среди управленцев и топ-менеджеров
Снег прошёл, в основном, там, где сезонные полевые работы уже закончены
Конкурсный отбор провёл минсельхоз России
Подрядчиков на 2023 год определят в ноябре