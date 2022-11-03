Чита может принять этап Российской выставки племенных овец

Предложение поступило от федерального министерства сельского хозяйства



Минсельхоз России рассматривает возможность проведения в 2023 году в Чите одного из этапов ежегодной Российской выставки племенных овец и коз. Об этом 3 ноября на публичном отчёте о проделанной работе в первом полугодии заявил руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев.



- В июне в Чите состоялась Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. Это знаковое событие для Забайкальского края. Нам вернули выставку при условии, что проведём мероприятие в новом формате. Мы поставили перед собой задачу создать площадку для обсуждения развития овцеводства и привлечь дополнительное финансирование на развитие отрасли. В результате, прошедшая на базе комплекса «Мегаполис-Спорт» выставка получила высокую оценку. По её итогам коллеги из Минсельхоза России предложили нам провести в следующем году второй этап Российской выставки по овцеводству. В этом случае надеемся привлечь для участия министра сельского хозяйства или его заместителя, – рассказал министр.



XVIII Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз состоялась в Чите со 2 по 5 июня. Участниками крупнейшего за Уралом животноводческого форума стали 19 хозяйств из Тувы, Бурятии, Приморского и Забайкальского краёв. Победители получили автомобили УАЗ и «Нива».



Российская выставка племенных овец и коз ежегодно проходит в разных городах европейской части страны. В 2022 году она состоялась в Волгограде, в 2023 году её проведение запланировано в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.

