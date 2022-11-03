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Чита может принять этап Российской выставки племенных овец

Чита может принять этап Российской выставки племенных овец
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Предложение поступило от федерального министерства сельского хозяйства

Минсельхоз России рассматривает возможность проведения в 2023 году в Чите одного из этапов ежегодной Российской выставки племенных овец и коз. Об этом 3 ноября на публичном отчёте о проделанной работе в первом полугодии заявил руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев.

- В июне в Чите состоялась Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. Это знаковое событие для Забайкальского края. Нам вернули выставку при условии, что проведём мероприятие в новом формате. Мы поставили перед собой задачу создать площадку для обсуждения развития овцеводства и привлечь дополнительное финансирование на развитие отрасли. В результате, прошедшая на базе комплекса «Мегаполис-Спорт» выставка получила высокую оценку. По её итогам коллеги из Минсельхоза России предложили нам провести в следующем году второй этап Российской выставки по овцеводству. В этом случае надеемся привлечь для участия министра сельского хозяйства или его заместителя, – рассказал министр.

XVIII Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз состоялась в Чите со 2 по 5 июня. Участниками крупнейшего за Уралом животноводческого форума стали 19 хозяйств из Тувы, Бурятии, Приморского и Забайкальского краёв. Победители получили автомобили УАЗ и «Нива».

Российская выставка племенных овец и коз ежегодно проходит в разных городах европейской части страны. В 2022 году она состоялась в Волгограде, в 2023 году её проведение запланировано в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.
сельское хозяйство Забайкальский край Чита выставка овцеводство

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