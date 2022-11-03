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Строительство трансмонгольской автомагистрали вступило в новую стадию

Строительство трансмонгольской автомагистрали вступило в новую стадию
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Монголии
Подготовлено предварительное ТЭО проекта хайвея Алтанбулаг – Замын-Ууд

1 ноября состоялось 21-е заседание совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие прошло в формате видеоконференции под председательством премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна.

- Я рад, что 21-е заседание ШОС совпало с днём, когда в Монголии были введены в эксплуатацию важные ворота экономического коридора Монголия – Россия – Китай и 745-километровая вертикальная магистраль, соединяющая Азию и Европу. Это участок дороги протяжённостью 4500 км, соединяющий город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района с российским городом Новосибирск, проложен через территории западных аймаков Монголии Ховд и Баян-Улгий, пограничный пункт пропуска Цагааннуур, - отметил в своей речи премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Также он объявил о завершении предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства скоростной автомагистрали Алтанбулаг – Замын-Ууд, которая соединит Бурятию и Внутреннюю Монголию, и высказал просьбу встретиться и обсудить этот вопрос с руководством Китая и России в ближайшее время.

Подчеркнув, что правительство Монголии уделяет все внимание развитию инфраструктуры своих пограничных переходов и транспортной логистики, монгольский премьер призвал глав правительств государств-членов ШОС, участвующих в заседании, сотрудничать по взаимовыгодным экономическим проектам в рамках «Новой политики восстановления», реализуемой правительством Монголии.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», «Новая политика восстановления» разработана в координации с планированием политики развития соседних стран: России и Китая, а также с целями стран региона. Она представляет собой комплексную программу взаимовыгодного партнёрства, основанную на активном участии международных предприятий и инвесторов, а также сотрудничестве стран региона.
Монголия строительство дороги автомагистраль транспорт ШОС международное сотрудничество

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