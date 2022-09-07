Бюджетный кредит Бурятии одобрило правительство России
Правительство России одобрило Бурятии инфраструктурный бюджетный кредит в размере 998 миллионов рублей. Дополнительные средства выделены на развитие центра Улан-Удэ и реконструкцию тепломагистрали №3.
Средства будут направлены на выполнение работ в 2022-2025 гг, сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.
- Реконструкция тепломагистрали №3 в этом году уже стартовала. Благодаря этим мерам мы сможем провести ремонт теплосетей, а также закрыть мазутные котельные и подключить потребителей посёлка Стеклозавод к ТЭЦ-1. Отмечу, что модернизация теплосетей города назрела давно, так как их износ достаточно большой. В этом году уже завершена реконструкция одного из участков первого этапа тепломагистрали №3. Заменили изношенные трубопроводы в микрорайоне Шишковка. В следующем году после окончания отопительного сезона продолжится реконструкция первого этапа и начнется второй этап ремонта, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Кроме этого, в рамках проекта по развитию центра Улан-Удэ планируется провести строительство и реконструкцию инженерных сетей центральной исторической части города. Это сети теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.
- Это большая работа для республики, которая требует значительных объёмов финансирования. Поэтому реализовать эти проекты без федеральной поддержки невозможно, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Ранее Бурятии на эти проекты был одобрен инфраструктурный кредит в размере 2 миллиарда 875 миллионов рублей.
На развитие центра Улан-Удэ и ремонт теплотрассы выделят миллиард
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