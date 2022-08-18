Всего планируется выделить более двух миллионов рублей
Министерство транспорта Бурятии подготовило проект распоряжения на софинансирование полётов авиакомпании «КрасАвиа» по маршруту Улан-Удэ – Кызыл. Из республиканского бюджета планируется выделить на 2022 год 2,1 млн рублей. В рамках распоряжения будет выполнено 22 рейса с частотой один рейс в неделю, сообщили в минтрансе Бурятии.
- Социальным результатом реализации повышения доступности авиаперелётов для граждан Сибири и Дальнего Востока является сокращение затрат времени пассажиров на перемещения. И это возможно сделать только за счёт расширения перевозок воздушным транспортом и улучшения транспортной доступности, минуя Московский авиационный узел, - прокомментировал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Прямой рейс между Тывой и Бурятией был запущен в мае 2022 года, полёты выполняет авиакомпания «КрасАвиа». Первый же самолёт, прилетевший в Улан-Удэ из Кызыла, был загружен на 100%. Так как рейс субсидируемый, стоимость билетов более чем доступна. Для молодёжи до 22 лет действуют дополнительные скидки: стоимость билета составляет 2500 рублей в одну сторону.
Авиарейсы из Улан-Удэ в Тыву получат поддержку из бюджета Бурятии
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