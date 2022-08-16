Газовые компании Бурятии не горят желанием снижать цены

Несмотря на то, что оптовая цена снизилась почти в два раза, розничная не меняется
В правительстве Бурятии обсудили вопрос формирования розничных цен на газ, сообщили в пресс-службе минтранса республики. На совещании зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников поставил под сомнение обоснованность розничной цены на газ, которая существенно не изменилась на фоне снижения оптовой стоимости в четыре раза.
Так, ещё в январе 2022 года сбытовым компаниям приходилось покупать газ у поставщиков порядка 50-60 тысяч рублей за тонну. В феврале цена на товарно-сырьевой бирже стала снижаться, в марте она упала до 14 тысяч рублей за тонну. Таким образом, снижение произошло почти в четыре раза, тогда как газовые компании Бурятии практически не изменили цену. Сейчас они продолжают продавать литр природного топлива от 28 до 30 рублей.
Минтранс Бурятии направлял запросы в УФАС. И, по информации УФАС, розничная цена обоснована, так как на конечную стоимость газа влияют увеличившиеся расходы продавцов на запасные части и расходные материалы, а также невозможность напрямую принимать участие на бирже из-за небольших объёмов продаж и отсутствия мощностей хранения газа. На это ещё раз указали и газосбытовые компании.
- Цена на бирже варьируется, на сегодняшний день цена с Ангарска отпускается не менее 21 рубля за килограмм СУГ (сжиженного углеводородного газа – ред.), плюс начиная с февраля у организаций, не только у нашей, возросли затраты в части содержания газонаполняющих и автозаправочных станций. Поэтому снижение цен пока с настоящий момент не представляется возможным, - рассказал руководитель ГК «Газойл» Андрей Щербаков.
Также газовики отметили возросшие расходы на транспортировку сжиженного газа, в том числе и железнодорожным транспортом.
- По комплектующим для импортного оборудования, есть проблемы, но они решаемы. Такие вопросы мы еженедельно обсуждаем в рамках штаба по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов и здесь мы готовы помогать. Что касается тарифа на транспортировку, мы ещё раз посмотрим, обсудим с РЖД. Однако, отмечу, что все на этой истории активно стали повышать цены, и это не совсем корректно и не совсем правильно. Будем разбираться, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Он также отметил, что сегодня правительство Бурятии ведёт активную работу с Минэнерго России по вопросам розничной стоимости сжиженного углеводородного газа.
- Конечно, мы должны понимать, почему цена складывается на таком уровне. Мы и дальше будем вести диалог с Минэнерго, указывая на то, что не все так здорово и лояльно складывается на территории республики. Потребность в газе у нас будет расти и расти очень сильно. Помимо использования газа в быту, а также школами, детскими садами и другими социальными учреждениями. Мы выходим на реализацию туристических проектов в Турке, где запланированы большие туристические комплексы. Поэтому нам необходимо сформировать всю информацию по газу. К концу августа, мне нужна чёткая информация о формировании цен на СУГ, чтобы мы подали её в Минэнерго для принятия мер, - обратился Евгений Луковников.
- Отмечу, у жителей Бурятии остаётся возможность приобрести сжиженный газ по ценам, установленным республиканской службой по тарифам, а именно 29,88 рублей/литр. Для этого необходимо заключить договор с компанией «Бурятгаз», - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Газовые компании Бурятии не горят желанием снижать цены
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